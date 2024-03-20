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الإعلان عن السبب الحقيقي لمقتل نجم الهوكي على الجليد

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الإعلان عن السبب الحقيقي لمقتل نجم الهوكي على الجليد
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رياضات متنوعة

2024-03-20 | 02:22
الإعلان عن السبب الحقيقي لمقتل نجم الهوكي على الجليد

هو صديق نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا

أعلن أرغيميس كولومي، المتحدث باسم شرطة ميامي أن اللاعب السابق في رياضة الهوكي على الجليد، البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، مات منتحراً عن 43 عاماً.
وقال كولومي "تلقينا يوم الاثنين، عند الساعة 12:39 صباحاً، تنبيهاً بأن رجلا رمى نفسه من الشرفة، فتم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، واستجابت الإدارة ومكتب جرائم القتل برسعة، وتولت التحقيق في اسباب الوفاة، ليتأكد أنه انتحار واضح، ولا يشتبه بوجود أي جريمة".
ولعب كولتسوف، وهو صديق نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا، مع عدد من الأندية الروسية والبيلاروسية قبل انتقاله إلى بيتسبرغ بنغوينز الأميركي، وعاد إلى بيلاروسيا ثم روسيا قبل اعتزاله في العام 2016.

الإعلان عن السبب الحقيقي لمقتل نجم الهوكي على الجليد

رياضة

رياضات متنوعة

كونستانتين كولتسوف

أرينا سابالينكا

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