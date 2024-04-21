تجريد 4 من ميدالياتهم .. سمحوا لمنافسهم بتجاوزهم للفوز

قرر منظمو نصف ماراثون بكين سحب الميداليات من الرياضيين

قرر منظمو نصف ماراثون بكين، سحب الميداليات من الرياضيين الأربعة، الذين تسببوا بنهاية محرجة في السباق الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي.

وتم التجريد من الالقاب والجوائز المالية لكل من الصيني هي جي، الذي فاز بعد السماح له بالتجاوز من قبل العدائين الأفارقة الثلاثة في الأمتار الأخيرة، الكينيين كيتر ومنانجات والإثيوبي هايلو.

وفاز هي جي، بطل الماراثون في دورة الألعاب الآسيوية 2023، بالحدث بفرق ثانية واحدة، ولكن بدا أن الأفارقة يبطئون وتيرتهم عند عبور خط النهاية، واعترف الكيني منانغات لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أنه سمح لصديقه بالفوز.



