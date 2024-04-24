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فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !

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فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !
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رياضات متنوعة

2024-04-24 | 02:52
فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !

كانت تحمل علامة الجولة الأولى لنزال ما لبث ان خسره

ركل المقاتل الإيراني علي هيبتي، الذي يقاتل في دوري الـ(MMA) الروسي (HFC)، " فتاة حلقة"، كانت تحمل علامة الجولة الأولى لنزال ما لبث ان خسره، ولم يكتف بذلك، حيث ضرب الفائز أيضاً في الحدث، لينقض عليه المشجعون الحاضرون بهدف ضربه.
وقررت (HFC)، حظر المقاتل مدى الحياة حيث لن يتمكن من المنافسة مرة أخرى في الدوري الروسي، وحاول هيباتي الاعتذار للمرأة من خلال شبكاته الاجتماعية، حيث كتب "مرحبا بالجميع، هذه ماريا، لم أتصرف بشكل جيد معها".
وأضاف "السبب هو أنه قبل النزال، كان هناك الكثير من المعارك بالأيدي، وكنت متوترا، وكما يفهم معظم الناس، تزدهر العواطف في القتال، فتصرفت بشكل سيء تجاه ماريا".
وختم "أريد أن أعتذر لها علناً، أنا رجل متزوج، وأحترم الجنس الأنثوي، وهي كانت تقوم بعملها، وأنا بعد القتال، لم أعترف بذنبي أيضا، لأنهم ضربوني أيضا في رأسي".
 
 



فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !

رياضة

رياضات متنوعة

علي هيبتي

MMA

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