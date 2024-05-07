فيديو - ملاكمٌ يدافع عن إمرأة لا يعرفها بضرب معتدي عليها

قام في الاول من أيار - مايو الفائت، بضرب رجل

أعلنت أرانتشا لورنزو، رئيسة اتحاد "قشتالة وليون" الاسباني للملاكمة، دعمها للملاكم أنطونيو بارول، الذي قام في الاول من أيار - مايو الفائت، بضرب رجل، لأنه كان يوبخ امرأة بعنف، أثناء عرض فيلم للأطفال في سينما في ليون، وأكدت أنه لا ينبغي معاقبته.

وقالت لورنزو إنه على الرغم من كونها لا تحب هذا النوع من المواقف، إلا أنها تدافع عن الملاكم، لأنه تصرف دفاعا عن امرأة، وأضافت "حاول أولاً حمل الرجل على وقف اعتداءاته، ثم تصرف"، وبعد ذلك شرحت أنه اتصل بها في اليوم نفسه ليخبرها بما حدث في السينما.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني للملاكمة على أنه في هذا النوع من المواقف، أي عندما ينغمس المقاتل في أحداث من هذا النوع، يمكن أن تكون النتيجة سحب رخصته.