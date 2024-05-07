فيديو - الأسرّة المُناهضة للجنس وصلت الى "باريس 2024" !!

استعداداً لألعاب باريس الاولمبية 2024

وصلت "أسرّة الورق المقوى - المناهضة للجنس" إلى القرية الأولمبية في فرنسا، استعداداً لألعاب باريس الاولمبية 2024، وهي التي تم استخدامها لأول مرّة في اولمبياد طوكيو 2020.

وفي الواقع، ليس فقط هيكل السرير هو الغريب، لأنه مصنوع من الورق المقوى، بل أيضاً الوسائد كونها مصنوعة من ثلاث قطع، لكل منها سطح مختلف، من صلابة أكبر إلى أقل.

هذه الأجزاء قابلة للتبديل وإعادة الاستخدام، بالاستناد الى تطبيق خاص يؤدي استخدامه بناء على وزن الرياضي وطوله لتحديد المزيج المثالي من هذه الوسائد الثلاث.

وبعد النجاح في طوكيو، وصلت الأسرّة إلى باريس، في خطوة يقول المنظمون أنها تهدف الى تحسين راحة الرياضيين، الذين سيكونون، بعد الألعاب الأولمبية، قادرين على تقييم التجربة وجدوى هذا النظام الغريب.