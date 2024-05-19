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أولكسندر أوسيك يهزم تايسون فيوري ويتوّج بطلا للعالم للوزن الثقيل

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أولكسندر أوسيك يهزم تايسون فيوري ويتوّج بطلا للعالم للوزن الثقيل
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رياضات متنوعة

2024-05-19 | 03:13
أولكسندر أوسيك يهزم تايسون فيوري ويتوّج بطلا للعالم للوزن الثقيل

أصبح الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع

أصبح الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع، بعد فوزه على نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري، في النزال الذي جمعهما في الرياض في المملكة العربية السعودية.
وفاز الأوكراني بقرار منقسم من الحُكّام حيث منحه اثنان منهما التفوق (115-112 و114-113) فيما منح الثالث ذلك لفيوري (114-113).
وتعرض تايسون فيوري لضغط مبكر، حيث شن أولكسندر أوسيك هجوما عدوانيا منذ البداية، وبدا "ملك الغجر" البريطاني مرتاحاً وهو يتحرك حول الحلبة في الجولات الأولى، ولكن الأوكراني تمكن من اسقاطه في الجولة التاسعة.
وشكك فيوري في خسارته بعد النزال قائلاً "أعتقد أنني فزت في تلك المعركة، وأعتقد أنه فاز ببضع جولات لكنني فزت بمعظمها، بلاده في حالة حرب، لذا فإن الناس يقفون إلى جانب البلد في حالة حرب، لا تخطئ ، لقد فزت بهذه المعركة في رأيي".
ورداً على ذلك، قال أوسيك إنه "مستعد لإعادة النزال"، لكنه صحح لاحقاً "لا أفكر في إعادة النزال الآن، أريد أن أرتاح".
وأصبح الأوكراني البالغ من العمر 37 عاماً أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة الأربعة الكبرى للوزن الثقيل في الوقت نفسه وأول بطل بلا منازع منذ 24 عاماً، وهو بكى بعد النزال مستعيداً روح والده المتوفي مؤخراً وقال "انه معي هنا".
 
 

أولكسندر أوسيك يهزم تايسون فيوري ويتوّج بطلا للعالم للوزن الثقيل

رياضة

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أولكسندر أوسيك

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