فيديو - عودة "الوحش" بإنتصار مدوّي على الشقيقين تيفاني

عاد المُلقب بـ"الوحش" و"أقوى رجل في العالم" إلى الرياضات القتالية

عاد إيدي هول، المُلقب بـ"الوحش"، و"أقوى رجل في العالم" إلى الرياضات القتالية، بعد خسارته في العام 2022، في نزال ملاكمة أمام حفثر "الجبل" بيورنسون.

دخل هول الى المثمّن، في أول ظهور له في الفنون القتالية المختلطة، خلال (World Freak Fight)، بمواجهة منافسين اثنين معاً، الأخوان جميل نيفاتي وجمال نيفاتي، المعروفان بتفاعلاتهما على "تيك توك"، وأنهاهما معاً في الجولة الثالثة.

وقال جمال بعد أن تلقى خطافا يمينياً هائلا "لا بد أنها كانت ضربة جيدة لأنني لا أتذكر أي شيء، كان الناس يصرخون في وجهي وسط الحشد".