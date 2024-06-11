مرضٌ نادر يقتل أسطورة الرجبي في سنّ الـ41 فما هو؟

بعد صراع لما يقرب من خمس سنوات مع مرض نادر

توفي قبل أيام، أسطورة رياضة الرجبي ونادي ليدز رينوس، روب بورو، عن عمر ناهز 41 عاماً، بعد صراع لما يقرب من خمس سنوات مع مرض نادر هو العصبون الحركي (MND).

وكان بورو لاعب كرة قدم إنجليزي محترف في دوري الرجبي، وقد مثل إنجلترا وبريطانيا العظمى، وأمضى كامل مسيرته الاحترافية التي استمرت 16 عاماً مع ليدز رينوس في الدوري الممتاز، حيث شارك في أكثر من 400 مباراة بين عامي 2001 و2017.