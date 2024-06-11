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مرضٌ نادر يقتل أسطورة الرجبي في سنّ الـ41 فما هو؟

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مرضٌ نادر يقتل أسطورة الرجبي في سنّ الـ41 فما هو؟
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رياضات متنوعة

2024-06-11 | 02:51
مرضٌ نادر يقتل أسطورة الرجبي في سنّ الـ41 فما هو؟

بعد صراع لما يقرب من خمس سنوات مع مرض نادر

توفي قبل أيام، أسطورة رياضة الرجبي ونادي ليدز رينوس، روب بورو، عن عمر ناهز 41 عاماً، بعد صراع لما يقرب من خمس سنوات مع مرض نادر هو العصبون الحركي (MND).
وكان بورو لاعب كرة قدم إنجليزي محترف في دوري الرجبي، وقد مثل إنجلترا وبريطانيا العظمى، وأمضى كامل مسيرته الاحترافية التي استمرت 16 عاماً مع ليدز رينوس في الدوري الممتاز، حيث شارك في أكثر من 400 مباراة بين عامي 2001 و2017.
 

وفي بيان نشره نادي ليدز رينوس "كان اليوم هو اليوم الذي كنت آمل ألا يأتي أبداً، لقد فقد العالم رجلا عظيما وصديقا رائعا للكثيرين، لقد قاتلت بشجاعة حتى النهاية وأصبحت منارة للأمل والإلهام، ليس فقط لمرضى العصبون الحركي، ولكن لجميع أولئك الذين رأوا وسمعوا قصتك".
ويُصيب داء العصبون الحركي الخلايا العصبية الحركية في غالبية العضلات الإرادية في الجسم، والتي يقوم الدماغ من خلالها بمراقبة عمل العضلات.
ونتيجة لهذا المرض، تتلف الخلايا العصبية، فلا يُمكن بعد ذلك تحريك العضلات، ما يؤدي شيئاً فشيئاً إلى ضعفها إلى درجة شللها.
 

مرضٌ نادر يقتل أسطورة الرجبي في سنّ الـ41 فما هو؟

رياضة

رياضات متنوعة

الرجبي

ليدز رينوس

روب بورو

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