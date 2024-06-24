فيديو - دراغو يهزم مواطنه في "قمّة سعودية"

في النزال الذي جمعهما ضمن UFC في العاصمة السعودية الرياض

تغلب الروسي ألكسندر فولكوف على مواطنه سيرغي بافلوفيتش في النزال الذي جمعهما مساء السبت، ضمن UFC في العاصمة السعودية الرياض.

وفاز فولكوف الملقب بـ"دراغو"، تيمنا بالسويدي دولف لندغرين الذي لعب دور الملاكم السوفيتي إيفان دراغو في فيلم "روكي - 4"، على بافلوفيتش بالنقاط باجماع قرار الحكام (30-27 و30-27 و29-28).

وحقق فولكوف (35 عاما) انتصاره الـ38 في مسيرته الاحترافية، منها 24 بالضربة القاضية مقابل 10 هزائم، فيما ني مسيرغي بافلوفيتش (32 عاما) بالهزيمة الثالثة مقابل 18 انتصارا.