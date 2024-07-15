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فيديو - حيلة غريبة لإنقاص الوزن تنتهي الى هزيمة

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فيديو - حيلة غريبة لإنقاص الوزن تنتهي الى هزيمة
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رياضات متنوعة

2024-07-15 | 01:04
فيديو - حيلة غريبة لإنقاص الوزن تنتهي الى هزيمة

غالباً ما يلجأ المقاتلون الى نظام التنشيف والصيام وممارسة تمارين شاقة لإنقاص الوزن

غالباً ما يلجأ المقاتلون الى نظام التنشيف والصيام وممارسة تمارين شاقة لإنقاص الوزن، لكن المقاتلة الأميركية تريسي كورتيز ابتكرت طريقة جديدة أسهل وأكثر فعالية.
فخلال عملية الوزن التي سبقت نزالها ضد مواطنتها روز ناماغوناس في فئة وزن الذبابة ضمن حدث الفنون القتالية (UFC Denver) قامت كورتيز بقصّ شعرها لتحقيق الوزن المطلوب، اذ كانت بحاجة لإنقاص حوالي نصف رطل فقط، ثم ظهرت فوق الميزان وهي تمسك بشعرها المقصوص في يدها.
واذا كانت البطلة الأميركية قد خطفت الأضواء بحركتها هذه، الا انها خسرت النزال وبالضربة القاضية أمام مواطنتها ناماغوناس.
 
 




فيديو - حيلة غريبة لإنقاص الوزن تنتهي الى هزيمة

رياضة

رياضات متنوعة

تريسي كورتيز

روز ناماغوناس

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