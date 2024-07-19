بطل UFC يفاجئ مشجعاً شاباً بجلسة رياضية

ترك بطل UFC مساحة من الوقت خارج التدريب

ترك بطل الفنون القتالية المختلطة لدى منظمة (UFC)، الانجليزي توم أسبينال، مساحة من الوقت خارج التدريب استعداداً للنزال المقرر ضمن UFC 304 في مانشستر، ليأخذ المشجع المراهق أوتيس في جولة في صالة الألعاب الرياضية

وفاجأ أسبينال، بطل UFC المؤقت للوزن الثقيل، أحد المشجعين الشباب، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يعيش لاجئاً بعد وصوله إلى انجلترا من أنتيغوا، في جولة على نمط حياته كمحترف، في جزء من حملة Gym King's Nothing Beats Faith الهادفة الى تعزيز العقلية الصحيحة لدى الشباب.

وتوج أسبينال بطلا مؤقتا في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، بعد إسقاطه الروسي سيرجي بافلوفيتش، وسوف يدافع عن حزامه على أرضه عندما يواجه كورتيس بلايدز في مانشستر يوم السبت، في الثامن والعشرين من الجاري في مباراة إعادة لمباراة 2022 التي توقفت في الجولة الأول عندما أصيب أسبينال في ركبته.





