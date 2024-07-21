كارثة جديدة - غرق النجم المصري في نهر النيل

هزّت كارثة جديدة الوسط الرياضي المصري

هزّت كارثة جديدة الوسط الرياضي المصري، بعد أن أُعلن عن انقلاب قارب تدريب على متنه لاعب نادي الكهرباء رياضة الكانوي والكاياك محمد عمرو مصطفى في نهر النيل.

وقال اتحاد اللعبة في بيان إنّه تبلّغ من نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي، عن وقوع حادث انقلاب قارب الكانوي الخاص باللاعب محمد عمرو مصطفى أثناء التدريب في نهر النيل، حيث مقر النادي الكائن في شارع أبو الفدا في محلة الزمالك.

وقامت فرق الانقاذ النهري بالبحث، وتمكنت من العثور على القارب والمجداف، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة البحث عن اللاعب المفقود.

مصطفى، من مواليد 28 كانون الثاني - يناير 2007 ورقم قيده في الاتحاد المصري للكانوي والكاياك هو 2179.







