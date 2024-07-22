44 عاماً على آخر ميدالية أولمبية لبنانية .. إليكم الحصيلة

تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة المقبل، النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ما يعيد الى الاذهان ابطالاً لبنانين قلّة حصدوا ميداليات في الحدث الدولي الرياضي الارقى.

كانت دورة هلسكني في فنلندا في العام 1952 الأهم بالنسبة للبنان، الذي حصد ميداليتين، فضية وبرونزية في رياضة المصارعة.

كانت الميدالية الفضية من نصيب الراحل زكريا شهاب، الذي لعب مع 16 متنافساً في وزن الذبابة لمسابقة المصارعة الرومانية، وتغلب على أرتيم تيريان من الاتحاد السوفياتي في آخر مبارياته.



أما الميدالية البرونزية فكانت من حصّة الراحل خليل طه، الذي لعب مع 17 متنافساً في وزن الوسط لمسابقة المصارعة الرومانية أيضاً، وخسر أمام السويدي غوستا أندرسون في آخر مبارياته. أما الميدالية البرونزية فكانت من حصّة الراحل خليل طه، الذي لعب مع 17 متنافساً في وزن الوسط لمسابقة المصارعة الرومانية أيضاً، وخسر أمام السويدي غوستا أندرسون في آخر مبارياته.



وفي دورة ميونيخ 1972 في ألمانيا، حصل الرباع الراحل محمد خير الطرابلسي على فضية وزن 75 كيلوجراماً، بإجمالي 472.5 كلغ، من بين 26 متنافساً. وفي دورة ميونيخ 1972 في ألمانيا، حصل الرباع الراحل محمد خير الطرابلسي على فضية وزن 75 كيلوجراماً، بإجمالي 472.5 كلغ، من بين 26 متنافساً.



وأخيراً، وفي دورة موسكو 1980 في الاتحاد السوفياتي، حصل الراحل حسن بشارة على الميدالية البرونزية لوزن فوق 100 كيلوغراماً في المصارعة الرومانية، بين ثمانية متنافسين متأهلين. وأخيراً، وفي دورة موسكو 1980 في الاتحاد السوفياتي، حصل الراحل حسن بشارة على الميدالية البرونزية لوزن فوق 100 كيلوغراماً في المصارعة الرومانية، بين ثمانية متنافسين متأهلين.





