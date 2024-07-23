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هذه هي لائحة الميداليات العربية في تاريخ الالعاب الأولمبية

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هذه هي لائحة الميداليات العربية في تاريخ الالعاب الأولمبية
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رياضات متنوعة

2024-07-23 | 01:07
هذه هي لائحة الميداليات العربية في تاريخ الالعاب الأولمبية

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر حصولا على الميداليات في الالعاب الأولمبية

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر حصولا على الميداليات في دورات الالعاب الأولمبية، إذ حصلت على 38 ميدالية متنوعة، بينها ثماني ذهبيات و11 فضية و19 برونزية.
وتحتل المغرب المركز الثاني بـ24 ميدالية، بينها سبع ذهبيات وخمس فضيات و12 برونزية، ثم الجزائر في المركز الثالث مع 17 ميدالية متنوعة، فما هي الحصيلة قبل انطلاق اولمبياد باريس:
.1    مصر: 38 ميدالية (8 ذهبيات و11 فضية و19 برونزية).
.2    المغرب: 24 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية).
.3    الجزائر: 17 ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات).
.4    تونس: 15 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات).
.5    قطر: 8 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات).
.6    البحرين: 4 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان).
.7    سوريا: 4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان).
.8    الأردن: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).
.9    الكويت: 4 ميداليات (ذهبية وثلاث برونزيات).
.10    الإمارات: ميداليتان (ذهبية وبرونزية).
.11    السعودية ولبنان: 4 ميداليات (فضيتان وبرونزيتان).
.12    السودان: ميدالية واحدة (فضية).
.13    العراق وجيبوتي: ميدالية واحدة (برونزية).


هذه هي لائحة الميداليات العربية في تاريخ الالعاب الأولمبية

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