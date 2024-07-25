وزير الشباب والرياضة يستدعي اتحاد ألعاب القوى

عطفا على البيان الذي اصدره الاتحاد اللبناني لالعاب القوى

عطفا على البيان الذي اصدره الاتحاد اللبناني لالعاب القوى بشأن نادي الجيش اللبناني والعدّاء نور الدين حديد، والذي تضمن اساءة استخدام السلطة الممنوحة للاتحاد وفق الترخيص المعطى له.

وحيث ان البيان تضمن اساءة معنوية للمركز العالي للرياضة العسكرية التابع للجيش اللبناني، ونظرا لما تضمنه من مغالطات تنظيمية وادارية تسيء إلى مؤسسة الجيش ككل.

فقد استدعى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة عند العاشرة من صباح الثلثاء المقبل الى الوزارة، لمعرفة تفاصيل وأسباب القرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للاتحاد بحق نادي الجيش اللبناني وأبعاده، ليُبنى على الشيء مقتضاه القانوني ، وفقاً لكتاب الشكوى المقدمة الى الوزارة من قائد المركز العالي للرياضة العسكرية .







