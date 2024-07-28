خيبة أمل .. استبعاد مُلاكمة مصريّة من الأولمبياد، إليكم السبب

استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من منافسات وزن تحت 54 كيلو غراماً

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من منافسات وزن تحت 54 كيلو غراماً، وذلك قبيل مواجهتها الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا ضمن منافسات الدور 32.

وقال رئيس الاتحاد المصري للملاكمة عبد العزيز غنيم، إن عياد قامت بعملية قياس الوزن كما هو معتاد، وتبين زيادة وزنها بمقدار 700 غرام، ما أدى لاستبعادها، وهي واحدة من ثلاثة يمثلون الملاكمة المصرية، هم عياد وعمر العوضي في وزن تحت 71 كلغ وعبد الرحمن عرابي في وزن 80 كلغ.

وقال غنيم "يمنى لاعبة واعدة، عمرها 16 سنة ولا تمتلك الخبرة الكافية، وزنت ليلًا وكانت 54 كيلو وأنا رأيت الميزان بعيني، ووقت نومها حدث لها بعض التغييرات الفسيولوجية (واتخضت) فشربت المياه، وفي الصباح تفاجأنا أن وزنها زاد 700 جراماً".







