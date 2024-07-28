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لبنان في اليوم الثاني من الاولمبياد: 3 منافسات

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لبنان في اليوم الثاني من الاولمبياد: 3 منافسات
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رياضات متنوعة

2024-07-28 | 03:41
لبنان في اليوم الثاني من الاولمبياد: 3 منافسات

تلعب المخضرمة سحاقيان في دور الـ64 مع الأميركية ليلي زهانغ

بعد خسارة اللبناني هادي حبيب المتوقعة في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6)، وفوز اللبنانية ماريانا سحاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات (4-1)، انطلق اليوم الثاني من الألعاب الأولمبية في باريس.
وفي هذا اليوم، يلعب في فردي الرجال لمسابقة التنس، اللبناني بنجامين حسن مع الأميركي كريستوفر ايوبانكس، ثم يتواجه في الزوجي الثنائي اللبناني حبيب وحسن مع الثنائي الاسترالي ماثيو إيبدين ووجون بيرس. فيما تلعب المخضرمة سحاقيان (46 عاماً) في دور الـ64 مع الأميركية ليلي زهانغ.
وغداً الاثنين، سيكون الموعد مع مواجهة رياضة المبارزة بين فيليب واكيم (لبنان) وشين يي تانغ (تايبه).



لبنان في اليوم الثاني من الاولمبياد: 3 منافسات

رياضة

رياضات متنوعة

هادي حبيب

ماريانا سحاقيان

بنجامين حسن

فيليب واكيم

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