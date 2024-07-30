رعب في باريس .. سقطت وصدمت رأسها مرتين وتم قطع البث

شعر المشجعون في دورة الالعاب الاولمبية بالقلق على النجمة الفرنسية

شعر المشجعون في دورة الالعاب الاولمبية بالقلق على النجمة الفرنسية لونا لوكومت بعد تعرضها لحادث مروع يوم الأحد ...

وليكومت، التي تبلغ من العمر 24 عاماً، هي واحدة من النجمات اللامعات في حلبات الدراجات الجبلية للسيدات، وقد شاركت في الحدث كواحدة من المرشحات للفوز بالميدالية الذهبية.

الا ان وليكومت تعرضت لحادث ترك المشجعين في حالة رعب، حيث كانت النجمة الفرنسية تتنقل في الحديقة الصخرية عندما سقطت وصدمت رأسها وفقدت وعيها لفترة وجيزة، ثم عادت وصدمت دراجتها وهي مستلقية بلا حراك على التراب ما دفع الكاميرات إلى قطع البث.

ولم تعرض القنوات الناقلة أي إعادة للحادث، حيث تم نقل ليكومت بعيداً عن المسار، بينما صفق المتفرجون وهتفوا باسمها، فيما فازت زميلتها في الفريق بولين فيران بريفوت بالسباق ، وحصلت الأميركية هالي باتن على الميدالية الفضية وجيني ريسفيدس على الميدالية البرونزية.





