وزير الداخلية الفرنسي يُدافع عن افتتاح الأولمبياد .. رسالة حريّة !!

دافع جيرالد دارمانين عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وقال ردّاً على الانتقادات التي طالته، أنه كان "رسالة حرية".

وجاء كلام دارمانين تعليقاً على الحملة العالمية ضد المشهدية التي تضمنت محاكاة ساخرة للوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير"، ولكن مع استبدال السيد المسيح وتلاميذه بمجموعة "مثليّة" من امرأة ملتحية ورجال يرتدون ملابس نسائية.

ونُقل عن رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان جيروم، إن الحفل يستحق الازدراء المطلق، فيما أصدر مدير الحفل تييري ريبول بيانا قال فيه "قلنا أننا نأسف إذا شعر أي شخص بالإهانة، لكننا لا نختلق الأعذار كما لو كنا مخطئين بشأن شيء ما، كان من المستحيل ارتكاب خطأ".

كما اعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية، قائلة إن المنظمين لم يكن لديهم أي نية للإساءة إلى أي مجموعة دينية، وإن حفل الافتتاح كان يهدف إلى الاحتفال بالمجتمع والتسامح.









