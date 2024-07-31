اليوم راي باسيل وسغايبوف .. مواعيد اللبنانيين في الألعاب الأولمبية

يخوض اللبناني سغايبوف نزاله الأول في الدور 32 من مسابقة الجودو

تخوض البطلة اللبنانية راي باسيل، التي تحمل الرقم 1591، غمار اليوم الثاني من مسابقة "تراب" ضمن رياضة الريامة، في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس.

وسجلت باسيل 23 طبقاً من 25 في الجولة الأولى، و25 من 25 في الجولة الثانية، و23 من 25 في الجولة الثالثة، بإجمالي 71 من 75.

وصباح اليوم الأربعاء، يخوض اللبناني كرم نوب سغايبوف نزاله الأول في الدور 32 من مسابقة الجودو لوزن 90 كيلوجراماً، حيث يلعب مع البلغاري إيفايلو ايفانوف .

وفي النتائج السابقة:

⦁ ضيّع اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، والمصنف 170 عالمياً، فوزاً في الأمتار الأخيرة على الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.

وخسر حسن مباراة الدور الـ32، بنتيجة (2-6 و 6-3 و6-7 /3-7/) خلال 128 دقيقة، بعدما فاز في دور الـ64 على الأميركي كريستوفر ايوبانكس (6-4 و6-2).

⦁ خسر اللبناني هادي حبيب في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6) وخرج من الدور الأول.

⦁ خسر الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامين حسن في زوجي الرجال لمسابقة التنس أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس (2-6 و6-7) وخرجا من الدور الأول.

⦁ فازت اللبنانية ماريانا سحاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات (4-1) ثم خسرت أمام الأميركية ليلي زهانغ (0-4).

⦁ خرجت لين الحاج،17 عاماً، من سباق في سباق 100 متر صدراً في السباحة بعدما سجلت زمناً بلغ 1.10.27د.

⦁ خرج السبّاح سيمون الدويهي من الأدوار الأولى لسباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة، مُسجّلاً 50.10 ثانية.

⦁ خسر اللبناني فيليب واكيم أمام شين يي تانغ (تايبه) في رياضة المبارزة - سلاح الشيش بنتيجة (13-15).







