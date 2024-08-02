انسوا القبلات المسروقة .. الحب الحقيقي "فطائر الشوكولا"

قصة الحب الحقيقي تدور حول سباح نرويجي وبعض فطائر الشوكولاتة

انسوا القبلات المسروقة في القرية الأولمبية في باريس بين الرياضي البرازيلي وصديقته، إذ يبدو أنّ قصة الحب الحقيقي في عاصمة الرومنسية هذا الصيف، تدور حول سباح نرويجي وبعض فطائر الشوكولاتة.!!!

ولم يخف هنريك كريستيانسن حبه للفطائر المخبوزة، حيث شارك ما لا يقل عن 11 مقطع فيديو مختلفاً على تيك تزك حول فطائر الشوكولاتة من القرية الاولمبية.

وكان السباح يتذوّق وجبات من باريس عندما عثر على "حب حياته"، الى درجة أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكريستيانسن تمتلئ الآن بمقاطع فيديو له وهو يأكل الكعك، وغالباً بأنف ملطخ بالشوكولاتة.

وقال رياضيون آخرون ممازحين أنهم لا يستطيعون وضع أيديهم على فطائر الشوكولاتة في المقصف بسبب كريستيانسن، البطل الأولمبي ثلاث مرات، الذي ينافس في سباقي 800 متر و 1500 متر سباحة حرة للرجال.















