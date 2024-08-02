فضائح نهر السين تتواصل .. المياه بنيّة اللون وكريهة

شاركت رياضية تجربتها المثيرة للاشمئزاز للسباحة بنهر السين

شاركت تجربتها المثيرة للاشمئزاز للسباحة بنهر السين حيث انتقدت المسؤولين الذين زعموا أن النهر الملوث آمن بما يكفي للسباحة فيه.

نقلت صحيفة نيويورك بوست الأميركية كلاماً قاسياً عن نهر السين روته لاعبة الترياتلون البلجيكية جوليان فيرميولين التي شاركت في سباق 1500 متراً في دورة الألعاب الأولمبية، يوم أول أمس الأربعاء.

وقالت فيرميولين التي حلّت في المركز المركز الرابع والعشرين، أنها شربت الكثير من الماء أثناء وجودها في نهر السين، وأضافت "أثناء طفوي تحت الجسر، شعرت ورأيت أشياء لا ينبغي أن نفكر فيها كثيراً"، وأكدت أنها قلقة "سنعرف غدا ما إذا كنت مريضة أم لا".

وكانت لاعبة الترياتلون السويدية تيلدا مونسون قالت في وقت سابق أن نوعية المياه لم تكن الأفضل "إنها بنية اللون ورائحتها كريهة، دعونا نرى ما إذا كنت سأمرض بعد ذلك".







