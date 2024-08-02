تقرير عن "قائمة أسعار" مقابل اختطاف اسرائيلين

انتشر فيديو لبرهة ثم تم حذفه لاحقا

نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، تقريراً جاء فيه أن فيديو انتشر لبرهة ثم تم حذفه لاحقا، يُظهر "قائمة أسعار" مقابل اختطاف وقتل الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، بينها مكافأة قدرها 40 ألف يورو نظير كل عملية اغتيال.

بدورها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن مقطع الفيديو تم تصميمه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ليبدو وكأنه مادة إخبارية باللغة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفية أن الفيديو استخدم صوراً من أولمبياد ميونيخ عام 1972 حين اقتحم فدائيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا يعض الرياضيين الإسرائيليين كرهائن، في عملية انتهت الى مقتل 11 شخصا وضابط شرطة ألماني.

كما تضمن الفيديو صوراً للاعب التايكوندو الضهيوني أفيشاج سيمبرج ولاعبي كرة القدم دور ترجمان ودانييل بيريتس الذي استبعد من الألعاب بسبب الاصابة.

لاحقاً، أعلنت إدارة الأمن السيبراني الإسرائيلية أنها نجحت في إحباط حملة على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت الوفد الإسرائيلي في الالعاب الاولمبية، وأن معلومات ربطتها بمنظمة فرنسية يمينية متطرفة.

ووفق وسائل الاعلام الاسرائيلية، تخضع بعثة الكيان المؤلفة من 88 رياضياً الى حماية على مدار الساعة من قبل أجهزة الأمن الفرنسية والشاباك.







