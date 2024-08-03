النجم المصري يحمل علم تركيا ويقاتل على ميدالية

ينافس على الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية

هو عبد الرحمن مجدي، كما يُعرف في مصر، أو آدم أصيل، كما يُطلق عليه في تركيا، وهو ينافس على الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، بعدما تأهل إلى النهائيات برصيد 14866 نقطة.

في العام 2017، انتقل إلى تركيا، حيث تم تجنيسه، بشرط تغيير اسمه إلى اسم تركي هو آدم أصيل، وسرعان ما تطور وحصد الميدالية الذهبية ونال لقب بطولة العالم للجمباز، في تشرين الثاني - نوفمبر 2022، في مدينة ليفربول الإنجليزية، ثم توج كبطل أوروبا في العام 2023.

وكتب أصيل عبر إنستغرام "ذهبت إلى (أولمبياد) طوكيو وأنا أحلم بالنهائي، لكن سلسلتي لم تكن كافية، فقطعت وعداً على نفسي بأنني سأعمل بجد أكبر وأسعى دائما للأفضل، وبعد ذلك أصبحت بطل العالم عام 2022 وبطل أوروبا عام 2023، والآن أنا في نهائيات الميدالية الأولمبية، وأعد بأنني سأكون على منصة التتويج بالميدالية الأولمبية في الرابع من أغسطس (آب)".







