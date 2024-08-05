خطأ قاتل يُضيّع ميدالية على النجمة الأميركية

حاملة فضية سباق المتنوع في أولمبياد طوكيو

أشارت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن السباحة الأميركية أليكس والش، حاملة فضية سباق المتنوع في أولمبياد طوكيو، وثلاث ذهبيات في بطولة العالم 2023، قامت بخطأ قاتل خلال مشاركتها في نهائي سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات، ضمن أولمبياد باريس، ما أدى الى تجريدها من الميدالية البرونزية.

وحلّت والش ثالثة خلف الكندية سمر ماكنتوش، التي حصدت الميدالية الذهبية والأميركية كيت دوغلاس التي نالت الفضية، إلا انها قامت بانعطاف غير قانوني في منتصف الطريق، ما أدى الى استبعادها بحجة "انتهاك وضعية الظهر إلى الصدر"، لتذهب الميدالية الى الأسترالية كايلي ماكيون الرابعة.





