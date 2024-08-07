"ديدان" في الطعام .. فضيحة جديدة في أولمبياد باريس

ادعى أن الرياضيين عثروا على "ديدان" في طعامهم المقدم داخل القرية الأولمبية

هاجم آدم بيتي، منظمي أولمبياد باريس 2024، بعد أن ادعى أن الرياضيين عثروا على "ديدان" في طعامهم المقدم داخل القرية الأولمبية.

وقال أسطورة السباحة البريطاني إن الرياضيين "أصيبوا بالذهول" بسبب نقص خيارات الطعام والجودة في القرية.

ويتم الحصول على ربع المكونات المستخدمة في القرية من المنطقة التي تقع ضمن دائرة قطرها 155 ميلا حول العاصمة الفرنسية و20 % منها مصنّف كمواد عضويّة، كما أنّ جميع اللحوم والحليب والبيض من فرنسا وثلث الطعام نباتي.

وأشار بيتي إلى أنّه يريد تناول اللحوم، فهو يحتاج إليها وهي ما يأكله في المنزل "فلماذا يجب أن يتغير؟"، كما قال إلى أنه يحب الأسماك ووجد الديدان في الأسماك.

كما اشتكى الحائز على الميدالية الفضية في سباق 100 متر صدراً من عدم التنظيم في مقصف القرية الأولمبية، لأنّ الطعام ليس جيدا بما يكفي للرياضيين، على عكس "الطعام اللذيذ والجيد الذي كان موجوداً في طوكيو".









