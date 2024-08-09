الفشل اللبناني يتواصل في دورة الألعاب الأولمبية والرصيد ثابت: 4

انتهاء المشاركة اللبنانية في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية بفشل الرياضيين التسعة

مع انتهاء المشاركة اللبنانية في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية بفشل الرياضيين التسعة المشاركين في تحقيق أي انجاز، تكون لائحة الميداليات اللبنانية عبر التاريخ قد بقيت على حالها، أن

أربعة ابطال لبنانين فقط هم من حصدوا ميداليات في الحدث الدولي الرياضي الارقى:

في دورة هلسكني - فنلندا 1952، حصد ‍لبنان ميداليتين، فضية وبرونزية، فكانت الاولى من نصيب الراحل زكريا شهاب، الذي لعب مع 16 متنافساً في وزن الذبابة لمسابقة المصارعة الرومانية، وتغلب على أرتيم تيريان من الاتحاد السوفياتي في آخر مبارياته.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من حصّة الراحل خليل طه، الذي لعب مع 17 متنافساً في وزن الوسط لمسابقة المصارعة الرومانية أيضاً، وخسر أمام السويدي غوستا أندرسون في آخر مبارياته.

وفي دورة ميونيخ 1972 في ألمانيا، حصل الرباع الراحل محمد خير الطرابلسي على فضية وزن 75 كيلوجراماً في رفع الأثقال، بإجمالي 472.5 كلغ، من بين 26 متنافساً.

وأخيراً، وفي دورة موسكو 1980 في الاتحاد السوفياتي، حصل الراحل حسن بشارة على الميدالية البرونزية لوزن فوق 100 كيلوغراماً في المصارعة الرومانية، بين ثمانية متنافسين متأهلين.







