أولمبياد باريس - خطأ معيب تكرر في حفلات التتويج

خلال حفل تتويج الفائزين في مسابقة الملاكمة لوزن 92 كيلوغراماً

خلال حفل تتويج الفائزين في مسابقة الملاكمة لوزن 92 كيلوغراماً في أولمبياد باريس، وقع المنظمون في خطأ كبير حين جرى رفع العلم التايلاندي بدل العلم الطاجيكستاني.

فبعد أن فاز الأوزبكي عزيزبيك مولوجونوف بالميدالية الذهبية، والأذربيجاني لورين بيرتو ألفونسو بالفضية، والثنائي الطاجيكستاني دولت بولتايف والاسباني ايمانويل رييس بالبرونزية، تم رفع أعلام أوزبكستان وأذربيجان وإسبانيا، وعلم تايلاند بدل علم طاجيكستان.

وارتكب المنظمون خطأ فادحاً خلال حفل الافتتاح، حيث تم الاعلان عن رياضيي كوريا الجنوبية على أنهم وفد كوريا الشمالية.











