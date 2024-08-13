الكلب تشيكو يُنقذ كوريا الجنوبية من التداعيات الفرنسية

قررت السلطات الكورية الجنوبية تطبيق إجراءات

قررت السلطات الكورية الجنوبية تطبيق إجراءات وقائية تتمثل بالاستعانة بكلب مدرب على اكتشاف "بق الفراش"، خوفا من تسرب هذه الحشرة إلى البلاد.

وسوف يتم تنفيذ الاجراءات في مطار إنشيون الدولي، على الرياضيين الذي مثلوا كوريا الجنوبية في دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024، وخصوصاً أولئك الذين عانوا متاعب صحية جرّاء المنافسات التي أقيمت في نهر السين، بالاضافة الى الاداريين والمشجعين الذين تابعوا الالعاب.

ونُقل عن كيم مين سو، المسؤول في شركة مكافحة الحشرات التي تملك الكلب "تشيكو"، الفريد من نوعه، البالغ من العمر عامين، إنه قادر على فحص غرفة فندق عادية في أقل من دقيقتين.

وتم تدريب الكلب لكشف "بق الفراش"، ونفذ مهمته بالتعاون بين شركة مكافحة الحشرات ووزارتي النقل والأمن ووكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنه "بينما تجتمع الأسرة الدولية في باريس لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية، هناك احتمال لدخول بق الفراش البلاد بعد الحدث، ولهذا السبب نقوم بخطوات وقائية لمنع حصول ذلك عبر مطار إنشيون الدولي، المنفذ الرئيسي للبلاد".







