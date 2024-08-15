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الرئيس السيسي يطلب تقييماً لنتائج مصر في الأولمبياد

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الرئيس السيسي يطلب تقييماً لنتائج مصر في الأولمبياد
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رياضات متنوعة

2024-08-15 | 02:23
الرئيس السيسي يطلب تقييماً لنتائج مصر في الأولمبياد

الرئيس المصري طالب بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية

نقلت وسائل اعلام عن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية التي شاركت في الألعاب الأولمبية في باريس.
وإذ هنأ مدبولي "اللاعبين الثلاثة الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعا بها"، قال "كنا نأمل جميعا في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذلك وجّه فخامة الرئيس بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية التي شاركت في الأولمبياد"
وطلب مدبولي من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية والشباب الموهوبين والمميزين رياضيا، ووضع خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضيا للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.
وحققت مصر ثلاث ميداليات أولمبية في باريس، ذهبية وفضية وبرونزية، ومنيت بخسائر في عدّة أبرزها المصارعة وكرة القدم حيث سقط منتخبها الاولمبي بسداسية نظيفة أمام المغرب في مباراة الميدالية البرونزية.



الرئيس السيسي يطلب تقييماً لنتائج مصر في الأولمبياد

رياضة

رياضات متنوعة

مصطفى مدبولي

عبد الفتاح السيسي

الدكتور أشرف صبحي

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