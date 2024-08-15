ايقاف ومقاضاة عدّاء فرنسي بسبب اسرائيل !!

شارك في سباق 400 متراً في أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى، ايقاف العداء محمد عبد الله كونتا، الذي شارك في سباق 400 متراً في أولمبياد باريس، بسبب "خطاب كراهية".

ونشرت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا، أمس الأربعاء، عبر منصة إكس "أكد رئيس الاتحاد أنه أوقف الرياضي وأحال الأمر إلى النيابة العامة ولجنة الانضباط في الاتحاد"، وذلك نتيجة لتغريدات سابقة تنتقد اسرائيل.

وفيما أشار حساب "سورد أوف سولومون" على منصة إكس إلى بعض التغريدات التي نشرها كونتا بين عامي 2021 و2024 وأعلن من بينها كراهيته لإسرائيل، نشر الرياضي صورة لنفسه ملفوفا بالعلم الفرنسي، قائلا إنه يأسف اذا كان قد أساء إلى أحد.







