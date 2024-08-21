فضيحة جديدة من أولمبياد باريس: فاتورة خمر لبايلز بـ26 ألف دولار !!

نشرت نجمة الجمباز العالمية، الأميركية سيمون بايلز، الحائزة على أربع ميداليات في أولمبياد باريس 2024، مقطع فيديو عبر تيك توك، كشفت فيه الثمن الذي طُلب منها نظير زجاجة خمر واحدة في العاصمة الفرنسية.وقالت بايلز "الملهى الليلي حاول خداعي .. فقد شاركنا في مراسم حفل الختام للألعاب الأولمبية، ثم انتقلنا الى النادي (L'Arc) الشهير في باريس، الذي أراد أن يفرض عليّ مبلغ 26 ألف دولار مقابل زجاجة من الخمر".وتابعت بايلز البالغة من العمر 27 عاماً "هل أنت مجنون؟ من الواضح أنني لم أشتر ذلك بالطبع، لكن لماذا تحاول خداعي هكذا؟ في بعض الأحيان أفضّل عدم الحصول على الاهتمام، وأن أكون طبيعية قدر الإمكان".وكانت بايلز نشرت آنذاك صوراً لها مع العائلة والأصدقاء، وثانية وهي ترقص مع شقيقتها أدريا في الملهى، وثالثة تم التقاطها على طاولتها الخاصة تُظهر لافتات كتب عليها "سيمون بايلز إلهة الحياة" و"أسطورة الصالة الرياضية".