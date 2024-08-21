الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فضيحة جديدة من أولمبياد باريس: فاتورة خمر لبايلز بـ26 ألف دولار !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة جديدة من أولمبياد باريس: فاتورة خمر لبايلز بـ26 ألف دولار !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-08-21 | 06:39
فضيحة جديدة من أولمبياد باريس: فاتورة خمر لبايلز بـ26 ألف دولار !!

بايلز حائزة على أربع ميداليات في أولمبياد باريس 2024

نشرت نجمة الجمباز العالمية، الأميركية سيمون بايلز، الحائزة على أربع ميداليات في أولمبياد باريس 2024، مقطع فيديو عبر تيك توك، كشفت فيه الثمن الذي طُلب منها نظير زجاجة خمر واحدة في العاصمة الفرنسية.
وقالت بايلز "الملهى الليلي حاول خداعي .. فقد شاركنا في مراسم حفل الختام للألعاب الأولمبية، ثم انتقلنا الى النادي (L'Arc)  الشهير في باريس، الذي أراد أن يفرض عليّ مبلغ 26 ألف دولار مقابل زجاجة من الخمر".
وتابعت بايلز البالغة من العمر 27 عاماً "هل أنت مجنون؟ من الواضح أنني لم أشتر ذلك بالطبع، لكن لماذا تحاول خداعي هكذا؟ في بعض الأحيان أفضّل عدم الحصول على الاهتمام، وأن أكون طبيعية قدر الإمكان".
وكانت بايلز نشرت آنذاك صوراً لها مع العائلة والأصدقاء، وثانية وهي ترقص مع شقيقتها أدريا في الملهى، وثالثة تم التقاطها على طاولتها الخاصة تُظهر لافتات كتب عليها "سيمون بايلز إلهة الحياة" و"أسطورة الصالة الرياضية".




فضيحة جديدة من أولمبياد باريس: فاتورة خمر لبايلز بـ26 ألف دولار !!

رياضة

رياضات متنوعة

سيمون بايلز

أولمبياد باريس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملاكمٌ شهير متهم بإغتصاب خمس فتيات !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

ملاكمٌ شهير متهم بإغتصاب خمس فتيات !!
06:07

ملاكمٌ شهير متهم بإغتصاب خمس فتيات !!

الشرطة تلقت بلاغا عن خمس حالات اغتصاب

06:07

ملاكمٌ شهير متهم بإغتصاب خمس فتيات !!

الشرطة تلقت بلاغا عن خمس حالات اغتصاب

فيديو - تسلقوا قمّة البركان فانفجر بشكل مفاجيء
23:40

فيديو - تسلقوا قمّة البركان فانفجر بشكل مفاجيء

بركان دوكونو يقع في الجزء الشمالي من جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا

23:40

فيديو - تسلقوا قمّة البركان فانفجر بشكل مفاجيء

بركان دوكونو يقع في الجزء الشمالي من جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا

فيديو - أول نزال بين رجل وإمرأة انتهى بـ"الإخضاع"
2024-08-20

فيديو - أول نزال بين رجل وإمرأة انتهى بـ"الإخضاع"

قام جونز بتقبيل منافسته غارسيا على شفتيها

2024-08-20

فيديو - أول نزال بين رجل وإمرأة انتهى بـ"الإخضاع"

قام جونز بتقبيل منافسته غارسيا على شفتيها

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024