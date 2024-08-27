وفاة أحد مشاهير المصارعة الأميركية

المعروف باسم Sid Justice و Sid Vicious و Sycho Sid

توفي سيد إيودي، مصارع WWE الشهير، المعروف باسم Sid Justice و Sid Vicious و Sycho Sid، عن عمر ناهز 63 عاما.

وأفاد جونار إيودي، نجل المصارع الشهير، أن والده قد توفي بسبب السرطان "أشعر بحزن عميق لمشاركة وفاة والدي ، سيد إيودي ، بعد صراع مع السرطان لعدة سنوات، لقد كان رجلا قويا ولطيفا ومحبا، وسنفتقد وجوده كثيراً".

ووصفت WWE المصارع بأنه كان أحد "أكثر المنافسين رعباً"، وقالت "أحد أكثر النجوم وحشية الذين أرهبوا WWE على الإطلاق، جلب هو وسيكو سيد كثافة لا يأمل سوى القليل في احتوائها".

دخل سيد إيودي عالم المصارعة في العام 1989، وكان فارع الطول (2.06 متراً) ويزن أكثر من 140 كيلوجراماً، وكان بطلا مرتين في WWF وثلاث مرات في WCW، وحافظ على تنافس كبير مع شون مايكلز وهالك هوجان خلال التسعينيات.







