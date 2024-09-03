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هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا

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هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا
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رياضات متنوعة

2024-09-03 | 00:59
هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا

تجريد المجذّف من ميداليته في دورة الألعاب البارالمبية

تسبب هاتف محمول في تجريد المجذّف الإيطالي جياكومو بيريني من ميداليته البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية الجارية في باريس.
وحل بيريني في المركز الثالث في مسابقة التجذيف ضمن فئة (PR1) المخصصة للرياضيين الذين يعانون من إعاقات عضلية هيكلية، الا ان الحكام وجدوا هاتفاً محمولاً في حقيبته عند تفتيشها، وهو أمر محظور بموجب القواعد.
وأعلنت اللجنة الاولمبية الايطالية أن بيريني نسي إطفاء الجهاز بالخطأ، ولم يستخدمه خلال السباق، لكن اللجنة المختصة رفضوت الاستئناف، وسيكون على اتحاد التجديف الإيطالي مراجعة الاتحاد الدولي للتجديف بالأمر.



هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا

رياضة

رياضات متنوعة

جياكومو بيريني

دورة الألعاب البارالمبية

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