الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

نجمان كوريان شماليان مُعرضان لعقوبة بسبب صورة سيلفي !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجمان كوريان شماليان مُعرضان لعقوبة بسبب صورة سيلفي !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-09-03 | 01:22
نجمان كوريان شماليان مُعرضان لعقوبة بسبب صورة سيلفي !!

يواجه رياضيان كوريان شماليان عقوبة من دولتهما

قد يواجه رياضيان كوريان شماليان عقوبة من دولتهما لمجرد قيامهما بالتقاط صورة سيلفي مع الكوريين الجنوبيين خلال دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ التي استضافتها باريس، فيما وصف بأنه "تدقيق أيديولوجي" على "السلوك غير اللائق".
وكان من الممكن أن تظهر دورة الألعاب الأولمبية في باريس صورة للروح الرياضية بين كوريا الشمالية والجنوبية، لوضع خلافاتهما جانباً مؤقتاً، لكن ذلك قد ينتهي بفرض عقوبة على بعض الرياضيين.
وحصل ذلك بعد أن ابتسم لاعبي التنس في الزوجي المختلط كيم كوم-يونغ وري جونغ-سيك وهما يقفان "لالتقاط صورة سيلفي" على منصة التتويج بعد حصولهما مع الكوريين الجنوبيين ليم جونغ هون وشين يو بين على الميداليتين البرونزية والفضية.
ويواجه النجمان الكوريان الشماليان الآن عقوبة لمشاركتهما في تلك الصورة الشخصية، ويزعم أنهما يخضعان "للتدقيق الأيديولوجي"، وهي عملية يجب أن يختبرها الرياضيون خارج كوريا الشمالية، ويمكن أن يتعرضا لـ"العقاب السياسي أو الإداري" إذا لم "يفكرا" في أفعالهما ويعتذران عنها.



نجمان كوريان شماليان مُعرضان لعقوبة بسبب صورة سيلفي !!

رياضة

رياضات متنوعة

دورة الألعاب الأولمبية

كيم كوم-يونغ

ري جونغ-سيك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!
01:07

صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!

شاركت في سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية

01:07

صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!

شاركت في سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية

هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا
00:59

هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا

تجريد المجذّف من ميداليته في دورة الألعاب البارالمبية

00:59

هاتف محمول يُضيّع ميدالية أولمبية لإيطاليا

تجريد المجذّف من ميداليته في دورة الألعاب البارالمبية

٨ ميداليات للبنان في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة
00:56

٨ ميداليات للبنان في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

استضافتها عمّان بمشاركة اكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ١٢ بلداً

00:56

٨ ميداليات للبنان في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

استضافتها عمّان بمشاركة اكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ١٢ بلداً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024