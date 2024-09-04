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النجم الإيراني العملاق ينام على الأرض في باريس !!

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النجم الإيراني العملاق ينام على الأرض في باريس !!
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رياضات متنوعة

2024-09-03 | 22:48
النجم الإيراني العملاق ينام على الأرض في باريس !!

اللاعب النجم في المنتخب الإيراني للكرة الطائرة جلوساً

مرتضى مهرزاد سيلاكجاني، المعروف باسم مهرزاد، هو اللاعب النجم في المنتخب الإيراني للكرة الطائرة جلوساً.
بطل الألعاب البارالمبية في ريو وطوكيو، يسعى الى منصة التتويج مرة أخرى في باريس، لكن مهرزاد سيلاكجاني، الذي يبلغ طوله 2.46 متراً، وهو حالياً ثاني أطول رجل في العالم، اضطر للنوم على أرضية فيلا دي باريس ... لأن السرير في القرية الاولمبية لا يتسع له.
وقال هادي رضائيركاني، رئيس الفريق الإيراني، أن "مهرزاد لم يحصل على سرير شخصي، كما هو الحال في طوكيو، ما دفعه إلى النوم على الأرض، لكن لديه هدف مهم للغاية في ذهنه".
عندما كان عمر مهرزاد 16 عاماً، كان طوله 1.90 متراً، عندها تم تشخيص حالته بتضخم الأطراف، وهو مرض مزمن ينتج الكثير من هرمون النمو في الجسم، ونظراً لطوله، كان مقدراً له أن يصبح نجم كرة السلة في بلاده.
في تلك السن، تسبب سقوطه أثناء ركوب الدراجة بإصابة كبيرة في الحوض، فخضع لعدة عمليات جراحية، وتوقفت ساقه اليمنى عن النمو، وأصبحت أقصر بحوالي 15 سنتيمتراً من اليسرى، ما صعّب عليه المشي، فاضطر لاستخدام كرسي متحرك.
اكتشفه المدرب الإيراني في برنامج تلفزيوني حضره أشخاص ذوو خصائص بدنية غير عادية، وقال في ذلك الوقت "لم أكن أبحث عن لاعب يمكنه الرؤية بوضوح عبر الشبكة، ولكن في أحد الأيام رأيته على التلفزيون، وعرفت أنه يمكنني استخدامه في فريقي، انه نادر وقد تحول إلى بطل قومي".



النجم الإيراني العملاق ينام على الأرض في باريس !!

رياضة

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مهرزاد سيلاكجاني

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