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نزال تايسون وجيك بول مهدد بالإلغاء

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نزال تايسون وجيك بول مهدد بالإلغاء
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رياضات متنوعة

2024-09-10 | 00:58
نزال تايسون وجيك بول مهدد بالإلغاء

بسبب الوضع الصحي للملاكم الأسطوري

ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن نزال أسطورة الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون ومواطنه اليوتيوبر - الملاكم جيك بول يواجه إمكانية الإلغاء، بسبب الوضع الصحي للملاكم الأسطوري.
وكان النزال المقرر اقامته في ملعب أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية، قد تأجل من 20 تموز - يوليو الماضي إلى 15 تشرين الثاني - نوفمبر، بسبب الحالة الصحية "للرجل الحديدي"، على أن يتم نقله عبر منصة نتفليكس ليشاهده 270 مليون مشترك حول العالم.
وذكرت دايلي ميل نقلاً عن موقع "وورلد بوكسينغ نيوز" أن هيئة الترخيص في تكساس ستقوم قبل 24 ساعة من النزال بتقييم الحالة الصحية لتايسون، وأن هناك احتمالية أن يتسبب هذا التقييم، إما بإلغاء النزال أو تخفيض مستواه من مواجهة احترافية إلى استعراضية.
وعانى تايسون الذي تخلى عن تدخين الماريغوانا المحظورة من قبل إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس، من وعكة صحية أثناء رحلة قام بها من ميامي إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، حيث أصيب بدوار وغثيان ما أجبر طاقم الطائرة التي كانت تقله الى البحث عن طبيب.
 
نزال تايسون وجيك بول مهدد بالإلغاء

رياضة

رياضات متنوعة

مايك تايسون

جيك بول

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