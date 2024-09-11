اليونيسيف تعيّن إيمان خليف سفيرة وبطلة لحقوق الطفل

نظّم حفلا رسمياً للإشادة بالمشوار المثالي والملهم للبطلة الأولمبية

عيّن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الجزائر، الملاكمة إيمان خليف، بطلة لحقوق الطفل، ونظّم حفلا رسمياً للإشادة بالمشوار المثالي والملهم للبطلة الأولمبية المتوجة بالميدالية الذهبية لملاكمة وزن أقل من 66 كيلوجراماً في دورة الألعاب الأولمبية الفائتة.

وقالت كاتارينا جوهانسون، ممثلة مكتب يونيسيف في الجزائر، مخاطبة خليف "فخورون جدا بتواجدك معنا والاحتفال ببطلتنا الأولمبية وسفيرة اليونيسيف، من أعماق القلب وباسم فريق منظمتنا، أهنئك بالتتويج، ونكن لك كل التقدير والاحترام لموهبة الملاكمة التي تتمتعين بها وكفاحك وقوتك الذهنية ولطافتك."

وأضافت "أنت قدوة ليس فقط للأطفال والشباب، لكن أيضا للكبار في الجزائر والعالم بأسره، أثبتت أن الحلم يمكن أن يتحقق، نحتفل معك بالتتويج الأولمبي، فأنت لست فقط بطلة في الملاكمة، بل أيضا بطلة حقوق الطفل".

وردّت خليف بشكر أسرة اليونيسيف على الحفل المنظم على شرفها، وقالت "أهدي ذهبيتي الأولمبية إلى كل الأطفال، أنا واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، وهذا فخر لي وأنا عازمة على مواصلة عملي مع المنظمة وأن أكون قدوة للأطفال والشباب".







