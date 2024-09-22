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فيديو - دوبوا أسقط جوشوا 4 مرات واحتفظ باللقب العالمي

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فيديو - دوبوا أسقط جوشوا 4 مرات واحتفظ باللقب العالمي
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رياضات متنوعة

2024-09-22 | 02:46
فيديو - دوبوا أسقط جوشوا 4 مرات واحتفظ باللقب العالمي

مفاجأة كبيرة سُجّلت في ويمبلي أمام 96 ألف متفرج

مفاجأة كبيرة سُجّلت في ويمبلي، لندن، أمام 96 ألف متفرج، حيث تغلب الانجليزي دانيال دوبوا على مواطنه أنتوني جوشوا، بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، في نزالهما على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل على لائحة الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).
لم يكن الانتصار هو المفاجأة، اذ ان الفائز هو حامل لقب العالم للوزن الثقيل، بل تفوقه الواضح في نزال كان من المقرر أن يستمر 12 جولة، لكنه انتهى في الجولة الخامسة، وفيه أطاح دوبوا بجوشوا أربع مرات قبل الضربة الحاسمة.
وبهذا الفوز،  سيكون على دوبوا مواجهة الفائز في النزال المقرر يوم 21 كانون الاول - ديسمبر المقبل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والانجليزي تايسون فيوري.
وبذلك، رفع دوبوا، 27 عاما، انتصاراته الى21 مقابل 3 هزائم، فيما خسر جوشوا، 34 عاما، لأول مرة في خمس نزالات، وهي الهزيمة الرابعة له مقابل 28 انتصاراً.



فيديو - دوبوا أسقط جوشوا 4 مرات واحتفظ باللقب العالمي

رياضة

رياضات متنوعة

دانيال دوبوا

أنتوني جوشوا

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