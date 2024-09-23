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أنقذ حياة سيدة مُسنّة من الموت فنال غرامة مالية !!

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أنقذ حياة سيدة مُسنّة من الموت فنال غرامة مالية !!
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رياضات متنوعة

2024-09-23 | 00:30
أنقذ حياة سيدة مُسنّة من الموت فنال غرامة مالية !!

نجح المنقذ سافيريو أماتو، في انقاذ حياة امرأة

نجح المنقذ سافيريو أماتو، في انقاذ حياة امرأة سائحة، تبلغ من العمر 70 عاماً، على شاطئ كاسافيو، في مدينة البندقية الايطالية.
ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف أماتو عن تصدر عناوين الصحف، ولكن ليس على فعله الرائع، بل لأنه تلقى غرامة قدرها 1032 يورو بسبب قضية بيروقراطية.
ويعود السبب في هذه العقوبة، الى أن المنقذ لم ينفذ الإجراء المنصوص عليه في بروتوكول الاتصال، ولم يخطر سلطات الميناء، وقال عن ذلك "كنا ننقذ شخصاً، ولم يكن بإمكاننا تحمل خسارة دقائق وثوان ثمينة، كان الوضع حرجاً".
وأضاف "كانت السيدة فاقدة للوعي، وشربت الكثير من الماء، فقمنا مع الطاقم الطبي بتثبيتها، وتدخلت المروحية لنقلها إلى المستشفى"، واعتبر أن معاقبته هي "صفعة أخلاقية على الوجه".
تلقى المنقذ عبر الهاتف شكر المرأة وابنتها التي عرضت دفع الغرامة، وقال "شكرتها رافضاً اذ إنها مسألة مبدأ"، وأضاف "قبل أي عملية إنقاذ أو إجراء تدخل، نفكر مرتين، بين عقوبة محتملة وحياة إنسان".




أنقذ حياة سيدة مُسنّة من الموت فنال غرامة مالية !!

رياضة

رياضات متنوعة

سافيريو أماتو

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