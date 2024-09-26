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البطولة العربية لغولف السيدات والفتيات: ميدالية برونزية للبنان

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البطولة العربية لغولف السيدات والفتيات: ميدالية برونزية للبنان
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رياضات متنوعة

2024-09-26 | 06:40
البطولة العربية لغولف السيدات والفتيات: ميدالية برونزية للبنان

نظمها الإتحاد العربي بمشاركة 121 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة

شارك منتخب لبنان في البطولة العربية الخامسة للسيدات والثالثة للفتيات في رياضة الغولف، التي أقيمت في تونس، ونظمها الإتحاد العربي للعبة بإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية التونسية بمشاركة 121 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة.
ترأس الوفد اللبناني الكابتن شادي بخور وعاونه حسن الحسيني وأليسيو شاويش والمدرب حسن قاسم وضم اللاعبات، ياسمين الحسيني (الفتيات - تحت 13 سنة) وماريا شاويش ولارا بخور (الفتيات - تحت 16 سنة) و سارة وليّا عساف (فئة السيدات).
وفي النتائج الفنيّة للبعثة اللبنانية، فقد أحرزت اللاعبتان ماريا شاويش ولارا بخوّر، المركز الثالث لفئة تحت 16 سنة، ونالتا الميدالية البرونزية.
وفور تبلّغ رئيس الإتحاد اللبناني رئيس نادي الغولف كريم سلام بإحراز الميدالية، توجّه بالتهنئة الخالصة للبعثة اللبنانية التي إستطاعت على رغم كل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها وطننا الغالي المشاركة في هذا الإستحقاق وتقديم صورة عن لبنان وقدرة بطلاته في الوقوف على منصة التتويج.
وأعرب سلام عن أسفه لعدم تمكن بقية أعضاء البعثة لفئتي الشباب والناشئين من المشاركة بسبب الأوضاع الصعبة في لبنان وإلغاء رحلات الطيران بإستثناء اللاعب الناشيء ميلان شكري الذي يخوض اليوم الخميس 26 أيلول منافسات فئة تحت 13 سنة .



البطولة العربية لغولف السيدات والفتيات: ميدالية برونزية للبنان

رياضة

رياضات متنوعة

ياسمين الحسيني

ماريا شاويش

لارا بخور

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