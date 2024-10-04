وفاة النجمة الأميركية الواعدة .. تحديد الأسباب

توفيت النجمة الأميركية عن عمر ناهز 23 عاما

توفيت شيلبي دانييل، النجمة الأميركية في جامعة كاليفورنيا للفنون التطبيقية، التي حطمت الرقم القياسي، عن عمر ناهز 23 عاما.

كانت الرياضية الشابة الواعدة في ألعاب القوى قد أنهت لتوّها مسيرتها المهنية في الزراعة، عندما عثر عليها ميتة، وهي التي برزت في سباقات 200 متراً عدواً و100 متر عدواً و60 متر عدواً.

وبعد اختبارات الطب الشرعي، تبين أن دانييل توفيت نتيجة تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ما سبب نزيفا دماغيا غالبا ما يهدد الحياة، كما حدث معها، وهو ما أكده بريان براندنبورغ، والد أحد زملائها في فريق ألعاب القوى في جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية.





