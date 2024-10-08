مقتل البطلة الروسية خلال مسابقة "الرجل الحديدي"

خلال مشاركتها في مسابقة "الرجل الحديدي" للترياتلون في إسبانيا

خلال مشاركتها في مسابقة "الرجل الحديدي" للترياتلون في إسبانيا، توفيت البطلة الروسية إيلينا سميرنوفا، عن 41 عاماً.

حصل ذلك حين قطعت سميرنوفا مسافة 3.86 كيلومتر سباحة، ثم بدأت بالغرق وبدأت تعطي إشارات لمنظمي السباق لإخراجها من الماء.

وبالفعل، جرى انتشال البطلة ومنحها الإسعافات الأولية، ثم تم قبل نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت في سيارة الإسعاف.

وتعتبر مسابقة "الرجل الحديدي" للترياتلون، من الأصعب في العالم، إذ تقسم على ثلاث مراحل تقام في يوم واحد، هي السباحة في البحر الأبيض المتوسط لمسافة 3.86 كم، ثم ركوب الدراجة على الطريق لمسافة 180.25 كم، وأخيرا سباق الماراثون جري لمسافة 42.195 كيلومتر.

























