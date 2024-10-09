شهيد رياضيّ جديد على مذبح غزّة وفلسطين

بطل العرب وفلسطين في رياضة مصارعة الذراعين

استشهد، مساء أول أمس الاثنين، الرياضيّ ديب حسين، بطل العرب وفلسطين في رياضة مصارعة الذراعين، وذلك إثر غارة من طائرة حربية إسرائيلية في مخيم البريج.

وشغل الشهيد ديب حسين، منصب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد مصارعة الذراعين، حيث أشرف على بطولة غزة التي أقيمت في النصيرات خلال شهر تموز - يوليو الماضي، تحت اسم بطولة الوفاء لشهداء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ السابع من تشرين الاول - أكتوبر من العام 2023.

وفاز ديب حسين بلقب بطل العرب في القاهرة قبل نحو عشر سنوات، ومثّل فلسطين متوّجاً بثماني ميداليات ذهبية في مسيرته في مختلف الأوزان، كما تخرج بين يديه العديد من أبطال اللعبة في غزة، وأبرزهم نجله علي، الفائز بلقب بطولة الوفاء للشهداء.







