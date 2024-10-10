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الرياضة اللبنانية تُفجع باستشهاد بطلها محمد نزال

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الرياضة اللبنانية تُفجع باستشهاد بطلها محمد نزال
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رياضات متنوعة

2024-10-10 | 01:09
الرياضة اللبنانية تُفجع باستشهاد بطلها محمد نزال

نعى الاتحاد اللبناني للمواي تاي أحد أبطاله ومدربيه الجنوبيين

فُجعت الرياضة اللبنانية عموماً، ورياضة المواي تاي للفنون القتالية خصوصاً، بإستشهاد اللاعب والمدرب البطل محمد نزال، والذي كان أيضاً عضواً في فريق الأمن العام.
و"بمزيد من الأسى واللوعة، نعى (الاتحاد اللبناني للمواي تاي) محمد نزال، أحد أبطاله ومدربيه الجنوبيين الذي استشهد في الغارة على بلدة دردغيا قضاء صور".
واعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، عن إستشهاد خمسة من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي، اثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا، حيث كانوا يتواجدون وهم على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة.
وتقدّم مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار بالتعازي من ذويهم مؤكداً على الاستمرار في هذه الرسالة الإنسانية مهما عظمت التضحيات.


الرياضة اللبنانية تُفجع باستشهاد بطلها محمد نزال

رياضة

رياضات متنوعة

المواي تاي

محمد نزال

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