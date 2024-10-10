جيك بول يقدّم عرضاً غريباً لمايك تايسون

قدّم جيك بول عرضاً مغرياً للاسطورة مايك تايسون قبل نزالهما المرتقب المقرر أن يقام أخيراً، الشهر المقبل، ولكن بشرط أن يوافق بطل العالم السابق للوزن الثقيل على صفقة غريبة.

وأصبح اليوتيوبير، الذي تحول إلى الملاكمة أحد أكبر الأسماء في الرياضة بعد دخوله الحلبة لأول مرة في العام 2020.

ويفتخر بول بسجل فوز وخسارة بلغ 10-1، مع انتصارات بارزة في نزالات رفيعة المستوى ضد نجوم بطولة القتال النهائي (UFC) مثل أندرسون سيلفا ونيت دياز ومايك بيري.

وكان من المقرر أن يواجه بول البالغ من العمر 27 عاماً، تايسون في تموز - يوليو الماضي، لكن تم تأجيل المواجهة بسبب مرض بطل العالم السابق البالغ من العمر 59 عاماً، والذي لم يقاتل منذ خسارته أمام كيفن ماكبرايد في حزيران - يونيو 2005.

الآن، وبينما يستعد المخضرم للتقدم بين الحبال مرة أخرى، رفع خصمه الرهان بوقاحة، ففي مقطع فيديو تمت مشاركته على تيك توك لموقع المقامرة الخاص به، Betr، شوهد بول نائماً على أريكة وكومة من النقود على بطنه وهو يقدم عرضه الغريب لتايسون.

وقال بول "ميكي، ميكي، إذا كان بإمكانك الاستمرار أكثر من أربع جولات معي، فسأعطيك 5 ملايين دولار إضافية، لكن إذا خسرت عليك أن تطبع وشم "أنا أحب جايك بول"، ومن غير المعلوم ما إذا كان تايسون ينوي قبول عرض بول غير العادي أم لا.