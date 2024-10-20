فيديو - نغانو العائد يهزم نغانو مدعوماً من رونالدو

فجر اليوم الأحد، وبعد عامين من الانقطاع لأسباب شخصية، سحق البطل الكاميروني فرانسيس نغانو منافسه البرازيلي رينان فيريرا، بتغلبه عليه بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وحسم نغانو "معركة العمالقة" في الوزن الثقيل من النزال الذي جمع البطلين ضمن حدث استضافته السعودية، ونظمه الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية (PFL).

ورفع نغانو عدد انتصاراته الى 18، ملحقا الهزيمة الرابعة بفيريرا في مسيرته، تحت أنظار صديقه أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ونجله جونيور.

Cristiano Ronaldo is all smiles with Francis Ngannou backstage 🤝#PFLSuperFights is LIVE on @ESPNPlus PPV 🍿 pic.twitter.com/14yktratp5 — ESPN MMA (@espnmma) October 19, 2024