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رئيس "منارة جبل عامل": استشهد حسن كوثراني وسأنتظر أن ألقاه كل يوم

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رئيس &quot;منارة جبل عامل&quot;: استشهد حسن كوثراني وسأنتظر أن ألقاه كل يوم
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رياضات متنوعة

2024-10-21 | 14:56
رئيس "منارة جبل عامل": استشهد حسن كوثراني وسأنتظر أن ألقاه كل يوم

خسرت الرياضة اللبنانية في غارة على المروانية الاداري والمدرب البارز حسن كوثراني

خاص - الجديد
خسرت الرياضة اللبنانية، في غارة على بلدة المروانية الجنوبية، حسن كوثراني، وهو شخصية رياضية بارزة في أكثر من مجال على الصعيد الوطني.
ساهم الشهيد الراحل في تأسيس نادي منارة جبل عامل، وأصبح أمين السر له، وترقى في مناصب فنية وإدارية عدّة، حيث انتخب عضواً في الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة اليد، وعُين في مركز المدير الفني لمنتخب لبنان للسيدات في الاتحاد اللبناني للميني فوتبول منذ العام 2022.
 

كان كوثراني صاحب سيرة طويلة في التعليم لمادة الرياضة وتنظيم الدورات المدرسية والأكاديمية والتدريبية والتحكيمية، وناشط معروف في الجنوب، وهو متزوج وله ولدين.
وفي اتصال لموقع الجديد مع رئيس نادي منارة جبل عامل محمد كوثراني قال "هذه ثاني أكبر خسارة لي في حياتي، فقبل خمس سنوات فقدت والدي، والآن فقدت أخي وصديقي ورفيق عمري وبيتي وعائلتي وابن عمتي".
 

وأضاف "مع أنه يكبرني في السنّ، فقد عشت أنا وحسن طفولتنا معاً، ودرسنا في المدرسة التي يملكها والدي، حيث تخرّج وانتقل الى دار المعلمين، وانهى دراسة التربية الرياضية، وعاد الى المدرسة استاذاً فيها، وللمفارقة درّسني لأربع سنوات، قبل أن انتقل الى الخارج لاستكمال تعليمي".
 

وقال رئيس نادي منارة جبل عامل "عدت الى لبنان، وتسلمت ادارة المدرسة، وبقي معي رفيقاً وصديقاً واستاذاً، وأسسنا سوياً نادي منارة جبل عامل، وبنيناه معاً مدماكاً مدماكاً إلى أن حلقنا فيه وجعلنا منه رقماً في الرياضة اللبنانية".
وختم "خسارتنا لا تُعوّض، فقد استشهد حسن، وسيكون عليّ الآن أن انتظر أن ألقاه كل يوم، فتحية الى روحه الطاهرة الصافية، وسيبقى معي ما حييت".
 





رئيس "منارة جبل عامل": استشهد حسن كوثراني وسأنتظر أن ألقاه كل يوم

رياضة

رياضات متنوعة

حسن كوثراني

منارة جبل عامل

محمد كوثراني

الاتحاد اللبناني لكرة اليد

الاتحاد اللبناني للميني فوتبول

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