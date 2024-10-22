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بوتين يمنح الجنسية لسانتوس وباكيت وثلاث لبنانيين

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بوتين يمنح الجنسية لسانتوس وباكيت وثلاث لبنانيين
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رياضات متنوعة

2024-10-22 | 00:53
بوتين يمنح الجنسية لسانتوس وباكيت وثلاث لبنانيين

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية لعشرة أشخاص

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الاثنين، الجنسية لعشرة أشخاص، بينهم عدد من الصحفيين ورجال الأعمال والرياضيين، وجون أنتوني روبلز، الذي وصفته وسائل الإعلام الأميركية بأنه "أول لاجئ سياسي أميركي"،
كما حصل ثلاثة مواطنين لبنانيين على الجنسية الروسية، أحدهم فادي بودية، رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية الذي أصيب في قصف إسرائيلي مؤخراً، والفنان والمؤرخ نزار ضاهر، وجاك صراف، رجل الأعمال البارز، الذي عمل كقنصل فخري لروسيا في لبنان منذ العام 1993.
وضمت اللائحة لاعب كرة القدم البرازيلي المحترف دوغلاس سانتوس، الذي يلعب حاليا لنادي زينيت سانت بطرسبرغ، ولاعب الهوكي الكندي والفائز بكأس ستانلي 2020 سيدريك باكيت، الذي يلعب حاليا مع نادي دينامو موسكو.



بوتين يمنح الجنسية لسانتوس وباكيت وثلاث لبنانيين

رياضة

رياضات متنوعة

فلاديمير بوتين

جون أنتوني روبلز

فادي بودية

نزار ضاهر

جاك صراف

دوغلاس سانتوس

سيدريك باكيت

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