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فيديو - توبوريا يسحق هولواي فما علاقة راموس والملك؟

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فيديو - توبوريا يسحق هولواي فما علاقة راموس والملك؟
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رياضات متنوعة

2024-10-28 | 01:26
فيديو - توبوريا يسحق هولواي فما علاقة راموس والملك؟

سدد توبوريا ضربة قاضية هائلة إلى الأميركي ماكس هولواي

وسط تصفيق حاد وفرحة واضحة من مواطنه سيرخيو راموس، نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، المتواجد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سدد البطل إيليا توبوريا ضربة قاضية هائلة في الجولة الثالثة إلى الأميركي ماكس هولواي، ليحتفظ بلقب اتحاد الفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة.
وجاء ذلك خلال النزال الذي جمع البطلين ضمن حدث (UFC 308)، حيث عانى توبوريا، الإسباني - الجورجي الأصل، في الجولتين الأوليين، ثم سحق منافسه بضربة حاسمة في الجولة الثالثة.
وقال توبوريا "يصعب وصف شعوري بعد التغلب على أسطورة مثل ماكس هولواي الذي مثل مصدر إلهام كبير لهذا الجيل من الرياضيين، وأرجو أن أكون أنا نموذجاً ملهماً أيضاً".
وحقق توبوريا، البالغ 27 عاماً، انتصاره السادس عشر توالياً في مسيرته الاحترافية، دون أن يتعرض لأي هزيمة، فيما تعرّض هولواي، البالغ 32 عاماً، للهزيمة الثامنة، والأولى بالضربة القاضية، مقابل 26 انتصاراً.
بعد التزال، توجه توبوريا الى راموس واحتضنه بإعتباره أحد أبرز مشجعيه، كما توجه الى الضيف المقاجيء، ملك اسبانيا خوان كارلوس، واحتضنه أيضاً.



فيديو - توبوريا يسحق هولواي فما علاقة راموس والملك؟

رياضة

رياضات متنوعة

سيرخيو راموس

ريال مدريد

إيليا توبوريا

ماكس هولواي

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