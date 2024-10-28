فيديو - توبوريا يسحق هولواي فما علاقة راموس والملك؟

BU ADAMIN BİTİREMEYECEĞİ BİRİ YOK! 🇪🇸



Ilia Topuria, daha önce hiç nakavt olmayan Max Holloway’i bitirerek şampiyonluk ünvanını korudu! 👑 pic.twitter.com/VBlWMTW20q — S Sport Plus (@ssportplustr) October 26, 2024

وسط تصفيق حاد وفرحة واضحة من مواطنه سيرخيو راموس، نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، المتواجد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سدد البطل إيليا توبوريا ضربة قاضية هائلة في الجولة الثالثة إلى الأميركي ماكس هولواي، ليحتفظ بلقب اتحاد الفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة.وجاء ذلك خلال النزال الذي جمع البطلين ضمن حدث (UFC 308)، حيث عانى توبوريا، الإسباني - الجورجي الأصل، في الجولتين الأوليين، ثم سحق منافسه بضربة حاسمة في الجولة الثالثة.وقال توبوريا "يصعب وصف شعوري بعد التغلب على أسطورة مثل ماكس هولواي الذي مثل مصدر إلهام كبير لهذا الجيل من الرياضيين، وأرجو أن أكون أنا نموذجاً ملهماً أيضاً".وحقق توبوريا، البالغ 27 عاماً، انتصاره السادس عشر توالياً في مسيرته الاحترافية، دون أن يتعرض لأي هزيمة، فيما تعرّض هولواي، البالغ 32 عاماً، للهزيمة الثامنة، والأولى بالضربة القاضية، مقابل 26 انتصاراً.بعد التزال، توجه توبوريا الى راموس واحتضنه بإعتباره أحد أبرز مشجعيه، كما توجه الى الضيف المقاجيء، ملك اسبانيا خوان كارلوس، واحتضنه أيضاً.